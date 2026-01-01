Un automóvil volcó tras un choque entre tres vehículos en La Llave Nueva

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18 de Octubre - Un siniestro vial se registró este domingo al mediodía sobre la Ruta Nacional 146, frente al cementerio de La Llave Nueva, en San Rafael. Como consecuencia del impacto, un automóvil volcó y tres personas fueron trasladadas al Hospital Schestakow.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.30 e involucró a un Chevrolet Corsa, un Fiat Uno y un Fiat Palio que se encontraba estacionado sobre el costado este de la ruta.

Según las primeras actuaciones, el Chevrolet Corsa circulaba de norte a sur y realizó una maniobra de giro hacia el este para estacionar. En ese momento, fue colisionado por el Fiat Uno, que transitaba en el mismo sentido y habría intentado sobrepasarlo.

A raíz del impacto, el Fiat Uno volcó y terminó chocando contra el Fiat Palio estacionado.

El conductor del Chevrolet Corsa resultó ileso y el control de alcoholemia arrojó resultado negativo. Por su parte, el conductor del Fiat Uno y sus dos acompañantes, una mujer de 29 años y un niño de 6, fueron asistidos y trasladados al Hospital Schestakow, con diagnóstico reservado.

Además, se constató que el conductor del Fiat Uno no tenía licencia de conducir y que el vehículo circulaba con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vencida. Su dosaje de alcoholemia también dio resultado negativo.

El siniestro provocó daños materiales en los tres vehículos. En el lugar, además, se constató la presencia de doble línea amarilla continua sobre la calzada.

Personal de Policía Vial intervino en el hecho y se trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.