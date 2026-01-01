El Festival Internacional de réplicas reunió a participantes de Argentina, Chile y Uruguay

Monday, 2 De November De 2026
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Durante las tres jornadas, el público pudo disfrutar de exhibiciones de réplicas de aeronaves y de una propuesta que continúa creciendo en convocatoria y alcance internacional. Además, el viernes se realizaron actividades especiales para estudiantes de siete escuelas por la mañana y dos por la tarde, quienes pudieron conocer de cerca el aeromodelismo y disfrutar de los vuelos de exhibición.
Desde la organización, Marco Bujaldón destacó el balance positivo y la respuesta de los visitantes. «Ha superado las expectativas de la agrupación y de toda la gente que vino. Se van muy contentos con la atención, la camaradería y el nivel humano de nuestro grupo y de la gente de Alvear, que siempre los recibe con los brazos abiertos», señaló. También valoró el acompañamiento municipal y el trabajo conjunto que permitió darle un salto de calidad al festival.
Por su parte, el director de Turismo, Gustavo García, destacó el compromiso de El Nevado RC y la importancia de acompañar este tipo de iniciativas. «Dijimos que íbamos a hacer algo relevante, algo importante para Alvear, para seguir haciendo crecer esta marca tan prestigiosa que tenemos los alvearenses», expresó.
La Municipalidad participó de la organización junto a la agrupación, en una articulación con el sector privado que busca fortalecer la agenda de eventos, atraer visitantes y generar movimiento turístico, comercial y económico para General Alvear