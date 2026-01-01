El Festival Internacional de réplicas reunió a participantes de Argentina, Chile y Uruguay

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2 de Noviembre - General Alvear fue sede, desde el viernes hasta este domingo, del 3.º Festival Internacional de Réplicas, organizado por la agrupación de aeromodelismo El Nevado RC. El encuentro contó con participantes de distintos puntos del país, tres delegaciones de Chile y una de Uruguay.

Durante las tres jornadas, el público pudo disfrutar de exhibiciones de réplicas de aeronaves y de una propuesta que continúa creciendo en convocatoria y alcance internacional. Además, el viernes se realizaron actividades especiales para estudiantes de siete escuelas por la mañana y dos por la tarde, quienes pudieron conocer de cerca el aeromodelismo y disfrutar de los vuelos de exhibición.

Desde la organización, Marco Bujaldón destacó el balance positivo y la respuesta de los visitantes. «Ha superado las expectativas de la agrupación y de toda la gente que vino. Se van muy contentos con la atención, la camaradería y el nivel humano de nuestro grupo y de la gente de Alvear, que siempre los recibe con los brazos abiertos», señaló. También valoró el acompañamiento municipal y el trabajo conjunto que permitió darle un salto de calidad al festival.

Por su parte, el director de Turismo, Gustavo García, destacó el compromiso de El Nevado RC y la importancia de acompañar este tipo de iniciativas. «Dijimos que íbamos a hacer algo relevante, algo importante para Alvear, para seguir haciendo crecer esta marca tan prestigiosa que tenemos los alvearenses», expresó.

La Municipalidad participó de la organización junto a la agrupación, en una articulación con el sector privado que busca fortalecer la agenda de eventos, atraer visitantes y generar movimiento turístico, comercial y económico para General Alvear