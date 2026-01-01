Book Fest Negro, una propuesta literaria que combinó terror, misterio y diversión*

Monday, 2 De November De 2026
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La jornada incluyó la presentación de Ciudad de Condenados, de Gabriela Chiapa y Pacto con el Diablo, de Carlos Alberto Vega. También se realizaron juegos temáticos y una resolución de casos que invitó a los participantes a disfrutar de la literatura desde una propuesta diferente.
Chiapa destacó que la iniciativa busca acercar los libros a la comunidad de una manera más recreativa y abierta. “Queremos seguir promoviendo la lectura, pero desde otro lugar, uno más divertido, más abierto, sin tantas estructuras”, expresó.
La actividad se suma a las propuestas culturales que buscan promover la lectura y generar nuevos espacios de encuentro entre escritores y lectores en General Alvear