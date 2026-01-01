Alvear fortalece la capacitación en RCP y primeros auxilios

Alvear

29 de Octubre - Con una importante convocatoria de docentes, vecinos e integrantes de instituciones de Alvear y zonas aledañas, se desarrolló el Taller de RCP y Primeros Auxilios, una propuesta gratuita y abierta a la comunidad que otorga puntaje docente.

Con una importante convocatoria de docentes, vecinos e integrantes de instituciones de Alvear y zonas aledañas, se desarrolló el Taller de RCP y Primeros Auxilios, una propuesta gratuita y abierta a la comunidad que otorga puntaje docente.

La capacitación estuvo a cargo de la enfermera profesional Vanina Pellizón y se realizó en dos encuentros, los miércoles 21 y 28 de octubre, con contenidos teóricos y prácticos sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich y primeros auxilios ante situaciones como atragantamientos, convulsiones e hipoglucemia.

Durante el taller, Pellizón destacó la importancia de saber cómo actuar ante una emergencia mientras llega la asistencia sanitaria. “No hay un RCP que salga tan mal como el que no se hace”, señaló, al remarcar que la práctica permite ganar seguridad y superar el temor a intervenir.

La propuesta forma parte de las acciones de capacitación que promueven herramientas prácticas para que la comunidad pueda responder ante una emergencia.