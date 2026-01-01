La Municipalidad convoca a un concurso cerrado para cubrir cargos

Alvear

27 de Octubre - La Municipalidad de General Alvear abrirá el próximo 2 de noviembre la inscripción al Concurso Cerrado Municipal 2026, destinado exclusivamente al personal que ya forma parte de la administración municipal, para cubrir 109 cargos vacantes de la carrera administrativa y técnica.

La Municipalidad de General Alvear abrirá el próximo 2 de noviembre la inscripción al Concurso Cerrado Municipal 2026, destinado exclusivamente al personal que ya forma parte de la administración municipal, para cubrir 109 cargos vacantes de la carrera administrativa y técnica.

Es importante aclarar que se trata de un concurso interno, no abierto al público, y que no implica el ingreso de nuevos trabajadores al Municipio. El proceso busca cubrir cargos vacantes mediante un sistema de evaluación y oposición, de acuerdo con la normativa vigente.

La iniciativa se enmarca en la decisión del intendente Alejandro Molero de preservar, defender y acompañar la carrera municipal, promoviendo los mecanismos institucionales que permiten al personal acceder a cargos mediante concursos y evaluaciones, en el marco de las ordenanzas que regulan la carrera administrativa.

Las inscripciones se realizarán desde el 2 hasta el 13 de noviembre, a las 12, en la Dirección de Recursos Humanos del Municipio, de lunes a viernes, de 9 a 12. Cada interesado podrá inscribirse en un máximo de dos cargos.

La prueba de oposición está prevista para el sábado 28 de noviembre, a partir de las 8, en la Escuela N.º 1-070 Capital Federal, ubicada en calle J. A. Roca 385, esquina Roque Sáenz Peña, de Ciudad.