Más de 70 emprendedores participaron del 11° Emprender CreActivá

Alvear

27 de Octubre - Con más de 70 emprendedores reunidos en el Salón Fernández del Predio Ferial de General Alvear, el sábado 24 de octubre se llevó a cabo la 11° edición de Emprender CreActivá, el congreso organizado por Cámara Joven de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería y Servicios de General Alvear.

La propuesta volvió a ofrecer un espacio de formación e intercambio destinado a quienes buscan desarrollar sus ideas, fortalecer sus emprendimientos e incorporar herramientas para afrontar los desafíos del ámbito empresarial. A lo largo de la jornada, se abordaron temáticas vinculadas con la gestión y administración de proyectos, la economía y las nuevas tecnologías, con especial atención a las aplicaciones de la inteligencia artificial.

El encuentro contó con la participación de especialistas, representantes de empresas y emprendedores locales, quienes compartieron conocimientos y experiencias con los asistentes.

Capacitación, innovación y nuevas herramientas

La jornada comenzó con la disertación de Mario Comellas, que brindó herramientas para comprender la economía de un proyecto y avanzar desde una idea hacia su puesta en marcha.

Posteriormente, se realizó el acto de apertura, con las palabras de Carolina Llanos, presidenta de Cámara Joven; Germán Herrada, presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear; y Marcos Di Pietro, presidente de Jóvenes FEM.

Durante su intervención, Llanos agradeció el acompañamiento de las empresas y comercios locales que colaboraron con la iniciativa, así como el trabajo del equipo de Cámara Joven y la participación de los disertantes y emprendedores.

“Como Cámara Joven, queremos seguir creciendo, generando más propuestas y trabajando para que los jóvenes y emprendedores de General Alvear encuentren un espacio donde puedan aportar sus ideas, donde elijan participar y también desarrollar proyectos”, expresó.

Además, destacó el propósito de la jornada de acercar herramientas y experiencias que impulsen nuevos proyectos: “Espero que esta jornada les permita llevarse muchas herramientas, conocimientos, conocer otras experiencias de emprendedores locales y también que encuentren ideas que los motiven a seguir creciendo, a animarse y a poder llevar esa idea que tienen en mente adelante”.

Luego del almuerzo, la agenda continuó con Alejandro Arra, quien presentó las posibilidades de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, sus aplicaciones y su capacidad para transformar y automatizar procesos dentro de las empresas.

También participó Gregorio Bajda, de Laboratorios Valca, ganador del Premio Joven Mendocino 2026, quien compartió su experiencia vinculada al desarrollo empresarial.

Por su parte, Gabriela Loyola, fundadora y directora de Kairos – Cambios Oportunos, abordó la aplicación de la inteligencia artificial en las ventas, acercando herramientas y perspectivas sobre el uso de estas tecnologías en la actividad comercial.

Experiencias del ecosistema emprendedor local

Uno de los espacios de la jornada estuvo dedicado a conocer experiencias de emprendimientos de General Alvear. María Eugenia Jordán, de Brillar Moda Shop, y Fabián Moreyra, de Piren Cerveza Artesanal, compartieron sus recorridos y vivencias, aportando una mirada cercana sobre los desafíos y oportunidades que implica llevar adelante un proyecto propio.

Este intercambio permitió poner en valor el trabajo de los emprendedores locales y generar un espacio para compartir aprendizajes entre quienes ya desarrollan una actividad y quienes buscan iniciar su propio camino.

La jornada concluyó con el CreActivá Golden Hour, un encuentro que combinó charlas, música y DJ en un ambiente distendido, pensado para favorecer el intercambio, la generación de contactos y la construcción de nuevos vínculos.

Fuente: Prensa Cámara de Comercio