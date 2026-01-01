Bowen realizó la tercera Bicicleteada por la Vida

Monday, 2 De November De 2026
|►
|Escuchar:
|
La plaza San Martín de Bowen fue el punto de partida de la tercera edición de la Bicicleteada por la Vida, una iniciativa que continúa creciendo y que este año convocó a cerca de 200 personas. Entre los participantes hubo 130 niños inscriptos, además de adolescentes, adultos y familias que se sumaron al recorrido.
“Estamos muy contentos porque todos salieron bien y llegaron todos”, expresó Josías Kowal, integrante de la organización, quien destacó que el trayecto se amplió a más de seis kilómetros.
La jornada también incluyó postas con juegos y propuestas recreativas, el sorteo de tres bicicletas y un espacio de Salud y Ambiente de la Municipalidad. Además, contó con la colaboración de Policía Vial, efectivos policiales y personal de salud.
Por su parte, Maggie Ojcius explicó que el objetivo es “celebrar la vida, la amistad y motivar a los chicos a que hagan actividad deportiva”.
La convocatoria creció año tras año: comenzó con 40 niños en la primera edición, llegó a 80 en la segunda y superó los 130 inscriptos en esta oportunidad. La organización adelantó que la intención es repetir la experiencia el primer domingo de noviembre del próximo año y continuar ampliando la propuesta