Bowen realizó la tercera Bicicleteada por la Vida

Alvear

2 de Noviembre - La propuesta, organizada por la Iglesia Cristiana “Camino Verdad y Vida”, reunió a niños, adolescentes y familias en un recorrido de más de seis kilómetros por la zona rural.

La plaza San Martín de Bowen fue el punto de partida de la tercera edición de la Bicicleteada por la Vida, una iniciativa que continúa creciendo y que este año convocó a cerca de 200 personas. Entre los participantes hubo 130 niños inscriptos, además de adolescentes, adultos y familias que se sumaron al recorrido.

“Estamos muy contentos porque todos salieron bien y llegaron todos”, expresó Josías Kowal, integrante de la organización, quien destacó que el trayecto se amplió a más de seis kilómetros.

La jornada también incluyó postas con juegos y propuestas recreativas, el sorteo de tres bicicletas y un espacio de Salud y Ambiente de la Municipalidad. Además, contó con la colaboración de Policía Vial, efectivos policiales y personal de salud.

Por su parte, Maggie Ojcius explicó que el objetivo es “celebrar la vida, la amistad y motivar a los chicos a que hagan actividad deportiva”.

La convocatoria creció año tras año: comenzó con 40 niños en la primera edición, llegó a 80 en la segunda y superó los 130 inscriptos en esta oportunidad. La organización adelantó que la intención es repetir la experiencia el primer domingo de noviembre del próximo año y continuar ampliando la propuesta