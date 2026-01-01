AJEDREZ: Juan Cruz Arias se consagró campeón de la "IX Copa Faraón*

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1 de Noviembre - El Maestro FIDE Chubutense se coronó Campeón en un torneo lleno de grandes jugadores.

Con la participación de 78 jugadores, General Alvear recibió una nueva edición de la Copa Faraón, que reunió a destacados exponentes del ajedrez nacional y representantes de distintas categorías. El certamen se disputó el sábado 31 de octubre en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, bajo la modalidad Blitz, una variante de ajedrez rápido en la que cada jugador dispone de 3 minutos para realizar sus movimientos, con un incremento de 2 segundos por cada jugada.

El primer puesto quedó en manos del Maestro FIDE Juan Cruz Arias, de Chubut. El segundo lugar fue para el Maestro FIDE Agustín Villarreal, de Buenos Aires, mientras que el tercer puesto correspondió al Maestro Internacional Lucas Coro, también de Buenos Aires.

La competencia dejó además importantes resultados en las categorías formativas y en la clasificación femenina. Entre los representantes locales, Santiago Durán obtuvo el reconocimiento al mejor Sub 8; Nicolás Blanco fue el mejor Sub 12; Juan Sebastián Lieby se destacó en Sub 18 y Camilo Lieby en Sub 20.

Los demás reconocimientos fueron para Román Alfano, mejor Sub 10; Santiago Mamaní, de San Rafael, mejor Sub 14; Facundo Brichetto, de Maipú, mejor Sub 16; y Ana Juricich, también de Maipú, mejor dama.

La actividad ajedrecística continúa este domingo 1 de noviembre con el "X Abierto de General Alvear", reuniendo a jugadores de diferentes provincias, bajo la modalidad rápida, con un ritmo de 20 minutos más 5 segundos de incremento por jugada, y reparte $1.500.000 en premios.

Ambos torneos son organizados por la Dirección de Deportes y el Círculo de Ajedrez del Sur Mendocino, con la participación de la Agrupación Alvearense de Ajedrez.