Torneo Clausura 2026 de la Liga de Vóley: Avanza la competencia y se acercan las fases finales.

Deportes

27 de Octubre - La Liga Alvearense de Vóley continúa con el desarrollo del Torneo Clausura 2026, certamen que reúne a destacados equipos de General Alvear y la zona, consolidándose como un espacio fundamental para el desarrollo deportivo local.

Los partidos se disputan de manera fija los días lunes y miércoles en las instalaciones del Polideportivo "Deportistas Alvearenses". Tras disputarse la fecha 14, la competencia entra en su etapa decisiva y se aproxima a las instancias de fases finales.

La competencia masculina cuenta con la participación de las siguientes instituciones:

Sub 16: Santo Tomás Moro.

Sub 18: Ferro, Real del Padre A, Real del Padre B, Santo Tomás Moro, Escuela de Agricultura e ISA.

Primera División: Real del Padre, Club de Amigos, Ferro, Voley Club Ferro, Escuela de Agricultura, Santo Tomás Moro y Técnica.

Por el lado femenino, el certamen presenta una nutrida convocatoria de planteles a lo largo de sus cuatro divisiones:

Sub 14: Fundadores, Pacífico, Santo Tomás Moro, Escuela de Agricultura e ISA.

Sub 16: Escuela de Agricultura A, Escuela de Agricultura B, Real del Padre, Pacífico, Santo Tomás Moro, ISA A, ISA B, Fundadores, Ferro y Villa Atuel.

Sub 18: Escuela de Agricultura, Real del Padre, Pacífico, Santo Tomás Moro, ISA, Fundadores y Ferro.

Primera División: Escuela de Agricultura, Argentino, Real del Padre, Club de Amigas A, Club de Amigas B, Santo Tomás Moro, Fundadores, Ferro y Andes.

El torneo comprende diferentes fechas entre la fase regular, las semifinales y las finales, constituyendo una experiencia clave para el fortalecimiento de los clubes y el crecimiento formativo y competitivo de los deportistas de nuestro departamento.