AJEDREZ: Llegan el “X Abierto de Gral. Alvear” y la “IX Copa Faraón”

Deportes

23 de Octubre - Los tradicionales torneos se disputarán en el Polideportivo “Deportistas Alvearenses” entre el último día de octubre y el primero de noviembre, y traen de la mano importantes novedades.

Entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre se disputará en General Alvear la X Edición del Abierto y la IX de la Copa Faraón, dos torneos que atraen año tras año la atención de grandes jugadores de la región.

Organizado por la Escuela Municipal, el Círculo de Ajedrez del Sur Mendocino, la Agrupación Alvearense de Ajedrez y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Alvear, con apoyo de empresas del medio, durante el último fin de semana del mes, se llevarán a cabo los certámenes que generarán que los ojos de los ajedrecistas de la región se centren en lo que suceda sobre los tableros Alvearenses.

El Abierto se disputará el sábado desde las 14:30 horas, hasta el domingo a las 17:00, a un ritmo de 20 minutos + 5 segundos de incremento, y repartirá $1.500.00 en premios, mientras que la Copa, se jugará el sábado desde las 20:15, a un ritmo de 3+2.

Como novedad principal, se debe resaltar que este año, los torneos se disputarán en el Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, como en su primera edición, y no en la Bodega Faraón.

El Profesor Sebastián Lieby, de la Escuela Municipal, aseguró que si bien hay importantes referentes del país que ya han confirmado su presencia, no es necesario ser un experto para poder inscribirse y que muchos de los mejores exponentes del ajedrez infantil y juvenil del departamento y la Provincia, dirán presente.

Para consultas, pueden comunicarse al 2625597332. Inscripción: abiertogralalvear.alvearmendoza.gob.ar