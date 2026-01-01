REGIONAL: Pacífico está en Semifinales

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1 de Noviembre - El “Lobo” venció 2-0 a Goudge y está entre los 4 mejores de la región Cuyo.

Este domingo por la tarde el “Gigante” de Avenida Libertador Norte “Héctor Moncada” fue una fiesta, cuando Pacífico y Goudge, que llegaban mano a mano tras haber igualado en San Rafael, definían la llave.

Javier Peñaloza a los 3 minutos de la primera etapa y Maximiliano Herrera, cuando el reloj marcaba 5 de la segunda, dieron cifras definitivas al encuentro, que le dio al “Lobo” el pase a Semifinales, donde enfrentará a Atlético Argentino, de Mendoza.

Foto: Tridente Ofensivo