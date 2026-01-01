REGIONAL: Pacífico está en Semifinales

Monday, 2 De November De 2026
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Este domingo por la tarde el “Gigante” de Avenida Libertador Norte “Héctor Moncada” fue una fiesta, cuando Pacífico y Goudge, que llegaban mano a mano tras haber igualado en San Rafael, definían la llave.
Javier Peñaloza a los 3 minutos de la primera etapa y Maximiliano Herrera, cuando el reloj marcaba 5 de la segunda, dieron cifras definitivas al encuentro, que le dio al “Lobo” el pase a Semifinales, donde enfrentará a Atlético Argentino, de Mendoza.
Foto: Tridente Ofensivo