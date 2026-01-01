Alvear suma tres tecnicaturas superiores a distancia

Alvear

27 de Octubre - Mediante un convenio entre la Municipalidad de General Alvear y el Instituto de Educación Superior N.º 9-015 Valle de Uco, se incorporarán tres tecnicaturas superiores a distancia para ampliar las oportunidades de formación académica en el departamento.

Mediante un convenio entre la Municipalidad de General Alvear y el Instituto de Educación Superior N.º 9-015 Valle de Uco, se incorporarán tres tecnicaturas superiores a distancia para ampliar las oportunidades de formación académica en el departamento.

Las propuestas son Administración Pública, Estadística y Análisis de Datos, y Gestión Integral de Recursos Hídricos. Todas tienen una duración de tres años y cursado asincrónico, lo que permite organizar los tiempos de estudio con mayor flexibilidad.

El director de Educación, José Morán, destacó la incorporación de estas opciones y señaló que el objetivo es ampliar la oferta académica local. “Buscamos generar contactos y convenios con carreras que no tengamos en el departamento”, expresó.

Se dispuso un cupo de 10 estudiantes para cada tecnicatura. La preinscripción estará sujeta a un examen eliminatorio que deberán aprobar quienes deseen ingresar. El cursado tendrá un costo mínimo por el uso de la plataforma educativa del instituto.

“Es algo nuevo y seguimos buscando alternativas para que los alvearenses y las personas de los alrededores tengan a General Alvear como un punto de estudio”, afirmó Morán.

Las personas interesadas pueden acercarse a la Dirección de Educación, ubicada en Chapeaurouge y Zeballos, de 8 a 12 hs., para recibir información sobre las carreras y el proceso de preinscripción.