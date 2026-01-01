Nuevas condiciones de financiamiento para productores forrajeros y hortícolas

Alvear

27 de Octubre - La Municipalidad de General Alvear firmó un convenio con Mendoza Fiduciaria para incorporarse a las líneas de crédito provinciales destinadas al sector forrajero, hortícola y a la eficiencia agrícola, con una reducción adicional en la tasa de interés y garantías para productores que no califiquen.

La Municipalidad de General Alvear firmó un convenio con Mendoza Fiduciaria para incorporarse a las líneas de crédito provinciales destinadas al sector forrajero, hortícola y a la eficiencia agrícola, con una reducción adicional en la tasa de interés y garantías para productores que no califiquen.

El secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Modón, explicó que el acuerdo permitirá mejorar las condiciones de financiamiento. El crédito contempla hasta $1.200.000 por hectárea, con un máximo de $25 millones y una superficie de hasta 20 hectáreas.

La devolución se realiza en 18 meses, con seis meses de gracia. La tasa contempla una reducción del 20 % aplicada por la Provincia sobre la referencia del Banco Nación, a la que se suma un descuento adicional del 6 % por parte del Municipio.

“Para aquellos productores que no califican, el Municipio los apoya con la garantía de coparticipación”, señaló Modón.

Las consultas y solicitudes pueden realizarse de manera virtual, mediante la página https://mendozafiduciaria.com/, donde se encuentra la reglamentación y los requisitos, o presencialmente en la Secretaría de Desarrollo Económico, Intendente Morales 550.