Incorporan tecnología para controlar el ruido vehicular y promover la concientización

Alvear

26 de Octubre - La Municipalidad de General Alvear incorporó un decibelímetro para fortalecer las acciones de prevención del ruido vehicular y promover la concientización sobre el uso de escapes reglamentarios. El equipo fue recibido del Ministerio de Seguridad, a partir de gestiones impulsadas por el intendente Alejandro Molero, y será utilizado por la Policía Vial Municipal en un trabajo conjunto con la Policía de Mendoza.

La iniciativa contempla una primera etapa de información dirigida a los conductores de motos, automóviles y camionetas, con el objetivo de que puedan conocer si sus vehículos cumplen con los niveles de ruido permitidos y realizar las adecuaciones necesarias en caso de que sus escapes estén modificados.

El coordinador de Seguridad, Luis Alcaíno, explicó que la propuesta busca abordar una problemática que genera reclamos de vecinos por los ruidos excesivos y afecta la convivencia cotidiana. En ese sentido, remarcó que el propósito inicial es trabajar desde la prevención promoviendo conductas responsables.

“La idea es trabajar fundamentalmente en la prevención. No es recaudar ni multar, sino empezar a vivir en una sociedad más armónica”, señaló Alcaíno.

La incorporación de esta herramienta permitirá avanzar en acciones de concientización y control, promoviendo el respeto por los niveles de ruido permitidos, el descanso de los vecinos y una convivencia más armoniosa en General Alvear.