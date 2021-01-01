Robaron un televisor y dos garrafas de una vivienda de General Alvear

Alvear

22 de Octubre - Un hombre de 33 años denunció que delincuentes ingresaron a su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Gorostiaguez y Calle 1.

Los autores habrían forzado la puerta principal para entrar y sustrajeron varios elementos.

El hecho fue advertido durante la madrugada, alrededor de la 1, cuando un familiar se comunicó telefónicamente con el propietario para alertarlo sobre el robo.

Según la denuncia, el hombre se había retirado de la vivienda y la había dejado con las medidas de seguridad correspondientes. Al regresar, encontró personal policial en el lugar, luego de que su familiar diera aviso a las autoridades.

Al inspeccionar el inmueble, constató que los delincuentes habrían intentado ingresar inicialmente por una ventana y luego forzaron la puerta principal de madera, provocando daños en la chapa de la cerradura.

Del interior sustrajeron un televisor negro de 32 pulgadas, marca TSL, y dos garrafas de 10 kilos, una de color blanco y otra violeta.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 14 y quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal correspondiente