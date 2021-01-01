Robaron un televisor de una vivienda en calle Alem

Alvear

20 de Octubre - Un hombre de 64 años denunció un robo en su vivienda, ubicada en la intersección de las calles Alem y G, en General Alvear.

El hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 21, y tomó intervención personal de la Comisaría 14°. Según la denuncia, la víctima se había retirado de su domicilio y, al regresar pocos minutos después, constató que desconocidos habían ingresado por una puerta trasera que, aparentemente, no contaba con medidas de seguridad.

Del interior de la vivienda sustrajeron un televisor Samsung de 42 pulgadas.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenó la intervención de Policía Científica, Canes y la Policía de Investigaciones (PDI), además de las medidas de rigor para avanzar en la investigación