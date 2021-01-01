Alvear recibió 1.200 kilos de plástico recolectados en San Luis

Alvear

22 de Octubre - La Municipalidad de General Alvear recibió una donación de 1.200 kilogramos de botellas de plástico recolectadas en Unión, provincia de San Luis, a partir de una iniciativa conjunta entre estudiantes del Colegio N.º 22 José Manuel Estrada y el municipio de esa localidad.

La Municipalidad de General Alvear recibió una donación de 1.200 kilogramos de botellas de plástico recolectadas en Unión, provincia de San Luis, a partir de una iniciativa conjunta entre estudiantes del Colegio N.º 22 José Manuel Estrada y el municipio de esa localidad.

El material se encuentra en la planta local, donde la Cooperativa de Trabajo Anulen Suyai se encargará de su clasificación, procesamiento y compactación para reincorporarlo a la cadena productiva, en el marco de las políticas de reciclaje y economía circular.

Como reconocimiento a la tarea de la comunidad puntana, General Alvear entregó 50 ejemplares forestales —40 álamos y 10 fresnos europeos— que serán destinados al arbolado y la forestación de Unión.

La iniciativa fortalece la cooperación entre ambas comunidades y destaca el aporte de las instituciones educativas y los gobiernos locales en la recuperación de materiales reciclables y el cuidado del ambiente.