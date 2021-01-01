Alvear

20 de Octubre - El proyecto para construir el Polo Judicial de General Alvear fue incorporado al presupuesto provincial de 2027, luego de las gestiones realizadas por el intendente Alejandro Molero ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay. La previsión es iniciar los trabajos una vez comenzado el próximo ejercicio presupuestario.

“Después de muchos años, hemos logrado destrabar definitivamente algo que tiene que ver con los servicios de justicia que asisten a los habitantes de nuestro departamento”, afirmó Molero durante una conferencia de prensa.

La iniciativa, que lleva más de doce años de gestiones, apunta a reunir en un mismo inmueble los juzgados que actualmente funcionan en distintos puntos de la ciudad, en propiedades alquiladas. La concentración facilitaría el acceso de vecinos y profesionales, mejoraría las condiciones de atención y permitiría agilizar trámites y procesos judiciales.

“Centralizar todos los juzgados en un solo edificio es avanzar definitivamente hacia una justicia mejor y más ágil en nuestro departamento”, sostuvo el jefe comunal, quien también destacó el ahorro que representaría para el Estado dejar de pagar alquileres por diferentes inmuebles.

Definición del terreno

Tras descartar el predio ofrecido inicialmente por el municipio debido a las dificultades que presenta para la construcción de los cimientos, Molero acercó a la Corte distintas alternativas de emplazamiento. Entre ellas se encuentran el antigüo obrador municipal, un terreno municipal ubicado junto a Gendarmería sobre la ruta 188 y el predio de UGACOOP, donde funciona el Ministerio Público Fiscal.

La elección estará a cargo de los equipos técnicos del máximo tribunal provincial, que evaluarán aspectos como la accesibilidad, el transporte público, la circulación y las condiciones de cada espacio.

“Hay alternativas que tienen que analizar ellos”, explicó el intendente, quien señaló que, una vez aprobado el presupuesto y con el inicio del ejercicio correspondiente, se podría poner en marcha la obra.

La construcción del Polo Judicial permitiría mejorar la infraestructura del servicio de justicia en General Alvear, facilitar el acceso de la comunidad a los juzgados y optimizar los recursos destinados a su funcionamiento