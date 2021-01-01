Alvear incorpora cinco nuevas licenciaturas gratuitas

Wednesday, 21 De October De 2026
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General Alvear incorporará cinco licenciaturas gratuitas a partir del acuerdo entre el Municipio y la Universidad Nacional de Luján. La propuesta comprende los ciclos de complementación curricular en Educación Inicial, Matemática, Educación Física, Historia y Geografía, con una duración de dos años.
La iniciativa se enmarca en la política educativa que promueve la articulación con instituciones universitarias para acercar nuevas alternativas de formación a los vecinos. El objetivo es facilitar la continuidad de estudios superiores y ampliar el acceso a títulos universitarios sin que el costo de la cursada represente un obstáculo.
Las carreras cuentan con validez oficial en todo el país y no tienen costo para los estudiantes.
Quienes deseen inscribirse o recibir información pueden dirigirse a la Dirección de Educación municipal, ubicada en Chapeaurouge y Zeballos, durante el turno mañana.