Alvear incorpora cinco nuevas licenciaturas gratuitas

Alvear

21 de Octubre - Un convenio firmado por el intendente Alejandro Molero con la Universidad Nacional de Luján amplía la oferta académica local con carreras de dos años y títulos de validez nacional.

General Alvear incorporará cinco licenciaturas gratuitas a partir del acuerdo entre el Municipio y la Universidad Nacional de Luján. La propuesta comprende los ciclos de complementación curricular en Educación Inicial, Matemática, Educación Física, Historia y Geografía, con una duración de dos años.

La iniciativa se enmarca en la política educativa que promueve la articulación con instituciones universitarias para acercar nuevas alternativas de formación a los vecinos. El objetivo es facilitar la continuidad de estudios superiores y ampliar el acceso a títulos universitarios sin que el costo de la cursada represente un obstáculo.

Las carreras cuentan con validez oficial en todo el país y no tienen costo para los estudiantes.

Quienes deseen inscribirse o recibir información pueden dirigirse a la Dirección de Educación municipal, ubicada en Chapeaurouge y Zeballos, durante el turno mañana.