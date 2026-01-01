La Farándula reunió a estudiantes y familias en el cierre de Alvear Estudiantil*

Tuesday, 22 De September De 2026
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La iniciativa fue impulsada por la Asesoría de Juventud a partir de las ideas surgidas junto a los propios estudiantes y las escuelas. “Fue un conjunto de cosas y creo que siempre detona en un trabajo colectivo. Siempre el trabajo de Juventud ha sido un trabajo colectivo, con las escuelas, con los directivos, con los estudiantes y con las familias”, destacó la asesora de Juventud, Milagros Nieto.
La Farándula coronó tres jornadas que también incluyeron la presentación de candidatas a Reina Estudiantil y la Copa Estudiantil, en una agenda que buscó ampliar la participación juvenil y generar espacios de encuentro para estudiantes y familias de todo General Alvear.