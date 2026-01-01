Controles conjuntos entre Mendoza y San Luis reforzaron la prevención en el Sur provincial

Alvear

17 de Septiembre - El operativo se desarrolló en la Ruta Nacional 188, en General Alvear, como parte del Plan Regional de Seguridad. El despliegue contó con efectivos de distintas áreas de la Policía de Mendoza, personal de la Policía Caminera de San Luis y apoyo de drones.

La Policía de Mendoza, junto a la Policía Caminera de San Luis, desplegó un operativo conjunto en el Sur provincial como parte del Plan Regional de Seguridad, una estrategia que articula acciones preventivas entre Mendoza, San Luis y San Juan para reforzar el control territorial y la prevención del delito.

Las tareas se desarrollaron en el Puesto de Control 13 de Bajada Nueva, sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 683, en General Alvear, uno de los corredores estratégicos de circulación interprovincial.

El procedimiento fue coordinado por la Distrital de Seguridad Zona Sur y la Jefatura Departamental de General Alvear y contó con la participación de efectivos de Policía Vial, Investigaciones y el destacamento Canalejas. También se sumó los drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), con el despliegue de drones para ampliar las tareas de prevención y control.

Durante el operativo fueron identificadas 35 personas y fiscalizados 19 vehículos.

Los controles forman parte del Plan Regional de Seguridad, que impulsa la integración operativa y tecnológica entre las fuerzas de Mendoza, San Luis y San Juan para sostener una presencia preventiva coordinada en rutas estratégicas y corredores de circulación interprovincial.