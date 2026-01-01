Controles conjuntos entre Mendoza y San Luis reforzaron la prevención en el Sur provincial

Friday, 18 De September De 2026
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La Policía de Mendoza, junto a la Policía Caminera de San Luis, desplegó un operativo conjunto en el Sur provincial como parte del Plan Regional de Seguridad, una estrategia que articula acciones preventivas entre Mendoza, San Luis y San Juan para reforzar el control territorial y la prevención del delito.
Las tareas se desarrollaron en el Puesto de Control 13 de Bajada Nueva, sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 683, en General Alvear, uno de los corredores estratégicos de circulación interprovincial.
El procedimiento fue coordinado por la Distrital de Seguridad Zona Sur y la Jefatura Departamental de General Alvear y contó con la participación de efectivos de Policía Vial, Investigaciones y el destacamento Canalejas. También se sumó los drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), con el despliegue de drones para ampliar las tareas de prevención y control.
Durante el operativo fueron identificadas 35 personas y fiscalizados 19 vehículos.
Los controles forman parte del Plan Regional de Seguridad, que impulsa la integración operativa y tecnológica entre las fuerzas de Mendoza, San Luis y San Juan para sostener una presencia preventiva coordinada en rutas estratégicas y corredores de circulación interprovincial.