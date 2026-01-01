Dos personas fueron detenidas tras una riña que dejó varios heridos

Alvear

20 de Septiembre - Dos personas fueron aprehendidas luego de una riña registrada durante la madrugada del domingo en calle San Juan.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.20 horas de este domingo, cuando varios llamados al 911 alertaron a la Policía sobre una pelea. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos hombres, identificados como J.M.G., de 25 años, y B.E.G., de 26, con heridas de arma blanca.

Ambos fueron trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos. J.M.G. sufrió una perforación pulmonar y permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, mientras que B.E.G. también resultó lesionado.

En el marco del procedimiento fueron aprehendidos un joven de 20 años de edad y otro de 17, quienes también presentaban heridas. El adolescente fue trasladado a UPANA.

Por disposición de la Justicia, personal de Policía Científica y de Investigaciones trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo la pelea. Además, se realizan pericias sobre una utilitaria que estaría vinculada con la causa.