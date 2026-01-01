Dos personas fueron detenidas tras una riña que dejó varios heridos

Sunday, 20 De September De 2026
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El hecho ocurrió alrededor de las 7.20 horas de este domingo, cuando varios llamados al 911 alertaron a la Policía sobre una pelea. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos hombres, identificados como J.M.G., de 25 años, y B.E.G., de 26, con heridas de arma blanca.
Ambos fueron trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos. J.M.G. sufrió una perforación pulmonar y permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, mientras que B.E.G. también resultó lesionado.
En el marco del procedimiento fueron aprehendidos un joven de 20 años de edad y otro de 17, quienes también presentaban heridas. El adolescente fue trasladado a UPANA.
Por disposición de la Justicia, personal de Policía Científica y de Investigaciones trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo la pelea. Además, se realizan pericias sobre una utilitaria que estaría vinculada con la causa.