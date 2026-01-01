El Hospital "Enfermeros Argentinos" informó el estado de los protagonistas del accidente en Bowen

Alvear

20 de Septiembre - Cuatro personas se encuentran hospitalizados, producto del violento accidente entre 2 vehículos. El conductor alcoholizado de la camioneta que salía de Bowen se encuentra detenido.

Desde el nosocomio local se brindó información sobre el estado de salud de los accidentados.

Hospital "Enfermeros Argentinos"

En relación con un accidente vial entre dos camionetas, se informa el estado de los cuatro pacientes ingresados al Servicio de Emergencias:

Paciente masculino de 54 años: politraumatismo como consecuencia del accidente vial. Conductor, con uso de cinturón de seguridad. Se encuentra lúcido y hemodinámicamente estable. Presenta fractura de pelvis estable.

Paciente masculino de 13 años: politraumatismo como consecuencia del accidente vial. Pasajero del asiento trasero, con uso de cinturón de seguridad. Se encuentra lúcido y hemodinámicamente estable. Presenta hematoma en región hipogástrica. Se encuentra a la espera de estudios por imágenes.

Paciente femenina de 48 años: politraumatismo leve como consecuencia del accidente vial. Copiloto, con uso de cinturón de seguridad. Ingresa por sus propios medios. Se encuentra lúcida y hemodinámicamente estable. Presenta fractura de muñeca izquierda.

Paciente femenina de 20 años: politraumatismo leve como consecuencia del accidente vial. Pasajera del asiento trasero, con uso de cinturón de seguridad. Se encuentra lúcida y hemodinámicamente estable. Presenta fracturas múltiples y se encuentra a la espera de estudios por imágenes. Ingresa a quirófano por fractura de fémur derecho.

Los pacientes continúan bajo atención y seguimiento del equipo médico del Hospital Enfermeros Argentinos, de acuerdo con la evolución de cada caso y los resultados de los estudios complementarios realizados.

Se brindará una nueva actualización en caso de producirse modificaciones relevantes en el estado de los pacientes.