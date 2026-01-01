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Sunday, 20 De September De 2026

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FM Pehuenche
Alvear

El Hospital "Enfermeros Argentinos" brindó un parte médico sobre los heridos en una riña

20 de Septiembre - Sobre el hecho ocurrido durante la mañana de este domingo en Calle San Juan, donde varias personas se trenzaron en pelea que incluyó armas blancas, tres jóvenes resultaron hospitalizados.

GRAVE RIÑA DEJÓ 3 HERIDOS:

El Hospital "Enfermeros Argentinos" ofreció un parte médico.

Se informa el ingreso de tres pacientes al Servicio de Emergencias, encontrándose actualmente bajo evaluación y seguimiento médico.

Paciente 1:

20 años: refiere traumatismo encéfalo craneano (TEC) sin pérdida de conocimiento. Presenta herida punzante en región II del cuello izquierdo. No se constatan hemorragias visibles ni hematomas. Se realiza angio-TC, sin evidencia de lesión de los vasos del cuello. Se visualiza efisema subcutáneo. Se decide internación para control evolutivo.

Paciente 2:

25 años: ingresa por herida de arma blanca en región subclavia derecha, con sangrado activo severo. Al ingreso se encontraba sin presión arterial y con respiración agónica. Se realiza expansión con cristaloides y se activa protocolo de transfusión masiva. Pasa a quirófano, donde se logra estabilización. Posteriormente, queda internado en la Unidad de Terapia Intensiva para control evolutivo.

Paciente 3:

26 años: permanece en evaluación, a la espera de los resultados de los estudios complementarios correspondientes.

por A. R