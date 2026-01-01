El Hospital "Enfermeros Argentinos" brindó un parte médico sobre los heridos en una riña

Sunday, 20 De September De 2026
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GRAVE RIÑA DEJÓ 3 HERIDOS:
El Hospital "Enfermeros Argentinos" ofreció un parte médico.
Se informa el ingreso de tres pacientes al Servicio de Emergencias, encontrándose actualmente bajo evaluación y seguimiento médico.
Paciente 1:
20 años: refiere traumatismo encéfalo craneano (TEC) sin pérdida de conocimiento. Presenta herida punzante en región II del cuello izquierdo. No se constatan hemorragias visibles ni hematomas. Se realiza angio-TC, sin evidencia de lesión de los vasos del cuello. Se visualiza efisema subcutáneo. Se decide internación para control evolutivo.
Paciente 2:
25 años: ingresa por herida de arma blanca en región subclavia derecha, con sangrado activo severo. Al ingreso se encontraba sin presión arterial y con respiración agónica. Se realiza expansión con cristaloides y se activa protocolo de transfusión masiva. Pasa a quirófano, donde se logra estabilización. Posteriormente, queda internado en la Unidad de Terapia Intensiva para control evolutivo.
Paciente 3:
26 años: permanece en evaluación, a la espera de los resultados de los estudios complementarios correspondientes.