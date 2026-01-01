Robaron una bicicleta y una batería, del interior de una vivienda

Thursday, 17 De September De 2026
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El hecho fue denunciado por una mujer de 25 años, quien manifestó que alrededor de las 00:30 horas, había dejado una bicicleta rodado 29 en el garaje de su domicilio, delante de su automóvil y sin medidas de seguridad.
Durante la mañana de este miércoles, al disponerse a salir, constató que la bicicleta había sido sustraída. Además, advirtió el faltante de una batería perteneciente a una máquina inalámbrica, que se encontraba sobre una ventana del garaje.
Por el hecho intervienen las autoridades judiciales correspondientes, mientras se investigan las circunstancias del hurto.