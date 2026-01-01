La EA llama a concurso abierto

Alvear

17 de Septiembre - La institución educativa perteneciente a la UNCuyo, busca cubrir un cargo de agente del sector agropecuario y agroindustrial, para cumplir funciones en la finca de la Escuela. Hay tiempo para inscribirse desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre.

La Escuela de Agricultura dependiente de la Dirección de Educación Secundaria de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Cuyo convoca a Concurso Abierto de Evaluación de antecedentes, Prueba de Oposición y Entrevista personal para cubrir, con carácter efectivo, UN (1) cargo Categoría 7 – tramo inicial- del Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales para cumplir funciones en la finca del mencionado establecimiento escolar, convocado por Resolución 30/2026-Comité de Educación Secundaria.

En conformidad con lo que establece la Ordenanza 91/23 CS. Periodo de Inscripción desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2026, inclusive.

Los aspirantes deberán completar la solicitud de inscripción en el siguiente formulario electrónico:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGbxesCy9ylJbzwEbvx16-njRCAGS58_ssHh3lJUFOtYJCSQ/viewform?usp=dialog

Consultas al teléfono de Administración: 2625 57-4715