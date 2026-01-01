La Policía investiga el robo de elementos de un vehículo en zona céntrica

Alvear

17 de Septiembre - Un automóvil fue violentado durante la noche del martes y su propietaria denunció el robo de un bolso que contenía documentación y otros papeles.

El hecho ocurrió en la intersección de Paso de los Andes e Ingeniero Lange, jurisdicción de la Comisaría 14°. Según relató la víctima, una mujer de 43 años, alrededor de las 21:00 dejó estacionado su vehículo en el lugar.

Al regresar cerca de las 22:00, constató que desconocidos habían dañado la ventanilla derecha de la puerta trasera y sustraído del interior un bolso tipo cartera con documentación y papeles varios.

La denuncia fue judicializada y la Ayudante Fiscal en turno dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.