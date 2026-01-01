Investigan el hurto de herramientas de una finca

Alvear

15 de Septiembre - La Policía investiga un hurto de herramientas ocurrido en una finca ubicada en la zona de calle M y 10, en Alvear Oeste.

El hecho fue denunciado el lunes por la tarde, cuando personal policial llegó al lugar tras un llamado de alerta. Allí entrevistaron a un hombre de 48 años, quien manifestó ser el encargado de la finca.

Según relató, había ingresado al predio alrededor de las 9.30 y, durante un recorrido por uno de los depósitos, constató el faltante de varias herramientas.

Ante la denuncia, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y establecer quiénes fueron los responsables.