Molero pidió una definición a San Rafael para recuperar la lucha antigranizo

Alvear

16 de Septiembre - El intendente de General Alvear reunió en Casa Salonia a productores, industriales, cámaras e instituciones para explicar las gestiones realizadas para recuperar el sistema de lucha antigranizo y planteó que el Municipio está dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para sostenerlo. La principal dificultad está vinculada con la infraestructura ubicada en San Rafael y los tiempos para poner nuevamente en funcionamiento el operativo.

El intendente Alejandro Molero explicó ante representantes de distintos sectores productivos y sociales las gestiones realizadas para recuperar la lucha antigranizo en el Sur provincial, luego de la decisión del Gobierno de Mendoza de avanzar con el desmantelamiento del sistema estatal.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó que, tras las gestiones realizadas ante el gobernador Alfredo Cornejo y funcionarios provinciales, General Alvear logró obtener la cesión gratuita y definitiva de tres aeronaves, un lote de repuestos y el uso sin costo del polvorín y los radares provinciales.

A esto se suma una propuesta para que *Aeronáutica San Rafael se haga cargo de la operación del sistema*, utilizando las aeronaves durante la temporada baja para realizar vuelos privados. De acuerdo con lo explicado por Molero, esta alternativa permitiría reducir significativamente el costo de funcionamiento para los municipios y los productores.

Sin embargo, el intendente advirtió que General Alvear no puede poner en marcha por sí solo todo el esquema, debido a que parte de la infraestructura necesaria —el aeropuerto habilitado para operaciones nocturnas, el polvorín y los radares— se encuentra en San Rafael.

En este sentido, Molero reclamó una definición del vecino departamento y sostuvo que General Alvear está dispuesto a realizar lo necesario para no perder las aeronaves y recuperar esta herramienta de protección de la producción.

El director de Agricultura, Agustín Anzorena, remarcó que los tiempos son cada vez más ajustados, especialmente por la necesidad de adquirir bengalas importadas y preparar la infraestructura operativa. “Estamos con los tiempos al límite”.