Daniel Karake: “Un año más con esta ley de Emergencia en Discapacidad, puede considerarse un empate”

Alvear

13 de Septiembre - El director del Centro de Día "Nuevo Sol" habló sobre el avance de la Ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió por la crisis que atraviesan las prestaciones y el transporte en General Alvear.

El director del Centro de Día "Nuevo Sol", el Profesor Daniel Karake, dialogó con "Ladran Sancho", en la mañana de Pehuenche, luego de la última movilización al Congreso de la Nación para reclamar por la situación del sector de discapacidad, que fue puesta sobre la mesa por legisladores..

Karake contó que fue la quinta o sexta vez que representantes del sector viajaron al Congreso y destacó el avance para extender por un año la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Sin embargo, puso reparos sobre el alcance de la medida. “No quiero ser grosero ni pesimista, pero digo, un año más, pero en estas condiciones de que no se cumple, ¿es ganar o es casi un empate? Puede llegar a ser un empate”, sostuvo.

El referente explicó que la ley es actualmente el principal respaldo para todo el sistema de prestaciones, que incluye tratamientos terapéuticos, centros de rehabilitación, centros de día y espacios educativos de inclusión.

También cuestionó que todavía no se haya recuperado la pérdida del 60% en las prestaciones registrada desde 2023. “Lo único que se logra es un aumento mensual referente a la inflación”, señaló, y remarcó además los tiempos que demanda el pago de las prestaciones.

La crisis del transporte también golpea a Alvear

Uno de los puntos que más preocupa al sector es el transporte de las personas con discapacidad. Karake contó que uno de los transportistas que trabajaba con Nuevo Sol desde hacía 15 años tuvo que abandonar la actividad porque ya no podía sostener los costos.“Si no, fundía”, resumió.

El director explicó que cada traslado implica combustible, seguros y personal, por lo que desde Nuevo Sol debieron conformar un abanico de prestadores para evitar que toda la carga recayera sobre una sola persona.

Pero para Karake el transportista cumple además una función fundamental en el acompañamiento de las personas con discapacidad.

“Nosotros siempre decimos que el Centro de Día Nuevo Sol no comienza a las 9 de la mañana cuando llegan los chicos acá. El Centro de Día Nuevo Sol empieza con cada uno de los transportistas cuando reciben a los chicos en cada uno de los hogares para poderlos traer”, explicó.

Según relató, ese contacto diario permite que los transportistas conozcan a cada persona y puedan advertir cambios en su estado antes de llegar al centro.

“Viene y te dice: ‘Ojo que este hoy no viene bien’, ‘ojo que tuvo un problema en la casa’. Entonces vos ya sabés, te anticipás antes de que se genere una situación problemática con la persona con discapacidad”, contó.

Karake volvió así a remarcar que la crisis del transporte no es solamente económica: cuando un traslado deja de realizarse, también puede quedar interrumpido el acceso a una terapia o prestación. “Si vos no tenés el transporte para una persona con discapacidad, no te lo lleva a la terapia, y el que sufe es el paciente”, advirtió.