Bowen celebró un nuevo aniversario a todo color

Alvear

13 de Septiembre - El distrito celebró este domingo sus 114 años con un acto oficial que reunió a autoridades, productores, instituciones y vecinos, en una jornada que tuvo como eje las prioridades del distrito y las acciones que la gestión municipal lleva adelante en materia productiva, infraestructura, servicios y espacios comunitarios.

Bowen celebró este domingo sus 114 años con un acto oficial que reunió a autoridades, productores, instituciones y vecinos, en una jornada que tuvo como eje las prioridades del distrito y las acciones que la gestión municipal lleva adelante en materia productiva, infraestructura, servicios y espacios comunitarios.

Las actividades comenzaron con el desayuno y el acto oficial en la plaza San Martín, continuaron con el tradicional desfile por avenida Sarmiento y finalizaron con un almuerzo en el Club Unión Social y Deportiva Bowen. El intendente Alejandro Molero encabezó la jornada junto a integrantes de su gabinete, legisladores provinciales y departamentales, representantes de instituciones intermedias, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales, culturales y deportivas y reinas.

El delegado distrital Luis Gergeluk fue el único orador del acto y aprovechó la fecha para poner en primer plano el trabajo de los productores, uno de los sectores centrales de la economía bowense. Incluso, antes de comenzar con su discurso, destacó especialmente a quienes durante la madrugada trabajaron para combatir las heladas.

“Queremos destacar la enorme tarea que han realizado los productores y trabajadores, combatiendo de forma activa las heladas. Sabemos la tarea que se realiza a diario para producir”, señaló.

Gergeluk vinculó esa defensa de la producción con distintas herramientas implementadas desde el municipio, entre ellas el Plan Forrajero, el Plan Chapeaurouge y líneas de financiamiento. En ese marco, también hizo referencia a dos discusiones que atravesaron al departamento durante los últimos meses: la provisión de gas y la continuidad de la lucha antigranizo.

Respecto del gas, sostuvo que la gestión de Molero permitió despejar las dudas planteadas en torno al proyecto y afirmó que “hoy la factibilidad del gas para Bowen es una realidad”. Sobre la lucha antigranizo, reivindicó la decisión del municipio de sostener el sistema y gestionar la disponibilidad de aeronaves para la temporada.

El delegado también destacó la intervención del Intendente Alejandro Molero en la discusión por el Fondo Compensador Agrícola y puso el acento en la necesidad de entender la defensa de la producción desde una mirada regional.

“Para nosotros el pueblo trabajador sanrafaelino y los que madrugan y trabajan la tierra todos los días no son competencia ni están del otro lado de una frontera política, son nuestros hermanos y socios estratégicos”, afirmó Gergeluk.

La infraestructura fue otro de los puntos centrales del discurso. El delegado repasó las obras hídricas que se ejecutan en distintos sectores de Bowen, con nuevos puentes, colectores pluviales, alcantarillas y trabajos sobre la red de desagües, además de las tareas de apertura y limpieza de cunetas.

También mencionó el cierre perimetral del cementerio municipal y, especialmente, el avance de la construcción del nuevo polideportivo, que según indicó ya supera el 60% de ejecución y tiene como objetivo estar terminado hacia diciembre.

“El nuevo polideportivo es mucho más que una obra pública, es la prueba tangible de una gestión que cumple”, sostuvo.

La agenda presentada durante el aniversario incluyó además nuevos proyectos para el distrito. Gergeluk anunció que el espacio de las vías ferroviarias será transformado en un parque central, con la intención de generar un lugar de encuentro para los vecinos y mejorar la integración urbana de Bowen. A esto se sumó el anuncio del inicio de la remodelación del ingreso al distrito.

En materia de servicios, el delegado destacó la puesta en funcionamiento de la guardia médica nocturna en el centro de salud de Bowen, con atención durante toda la semana, y remarcó el trabajo conjunto entre el municipio, el hospital y el área departamental de Salud.

Durante el acto también se firmaron convenios con la Dirección General de Bienes del Estado para la creación de un área de regularización dominial, destinada a facilitar el acceso de los vecinos a sus escrituras. Además, se suscribió el acta que permitirá iniciar las tareas de mensura y loteo del barrio Santa Elena.

La jornada incluyó reconocimientos al maestro Pascual Efraín Bustos, al agricultor, empresario y emprendedor Alberto Escartín, al empresario Daniel Majstruk, al joven agricultor Nelson Iglesias y al productor Abel Mielnik.

El aniversario culminó con el desfile por avenida Sarmiento, del que participaron escuelas, instituciones y organizaciones de Bowen, en una jornada que combinó celebración y una mirada sobre los desafíos y proyectos que el distrito tiene por delante.