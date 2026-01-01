Un joven motociclista murió al chocar de frente con un camión en Real del Padre

Alvear

13 de Septiembre - Un joven de 18 años murió este sábado por la noche luego de protagonizar un accidente vial sobre la Ruta Nacional 143, en el trayecto entre la Inda y el cementerio del distrito.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:45 horas, cuando un camión Scania, conducido por un hombre de 63 años, circulaba hacia el oeste y, por causas que se investigan, colisionó frontalmente con una motocicleta de 110 cc que transitaba en sentido contrario, y que se habría cambiado de carril.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, falleció en el lugar. En el rodado también viajaban un adolescente de 15 años y un joven de 27, quienes fueron trasladados al Hospital "Enfermeros Argentinos" con distintas fracturas y quedaron internados.

Personal policial intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la autoridad judicial.