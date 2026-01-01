Alvear recuperó 24 toneladas de cartón para su reutilización

Sunday, 13 De September De 2026
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El material, equivalente a 24.000 kilogramos, fue recuperado a partir del trabajo de recolección y clasificación y posteriormente destinado a su reutilización, evitando que ese volumen de residuos terminara en el relleno sanitario.
La iniciativa forma parte de una estrategia vinculada a la economía circular, que busca darle valor a materiales que pueden ser reincorporados a los procesos productivos. Al mismo tiempo, el sistema genera una fuente de ingresos para los recuperadores urbanos y pone en valor una actividad que cumple un rol dentro de la gestión de los residuos sólidos urbanos.
El resultado también está relacionado con la participación de vecinos y comercios que realizan la separación de residuos en origen y permiten que materiales como el cartón puedan ser recuperados.
Desde el municipio destacaron la importancia de sostener este compromiso para ampliar la cantidad de materiales que pueden ser reutilizados y reducir progresivamente el volumen de residuos que llega al relleno sanitario.
La separación en origen constituye, de esta manera, un paso fundamental para que los residuos puedan transformarse en recursos y para consolidar un modelo de gestión ambiental con participación de toda la comunidad