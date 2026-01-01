Alvear recuperó 24 toneladas de cartón para su reutilización

Alvear

12 de Septiembre - La Municipalidad de General Alvear, en articulación con la Cooperativa Anulen Suyai, concretó la comercialización de 24 toneladas de cartón recuperado, como parte de las acciones que se llevan adelante para fortalecer la separación y recuperación de residuos en el departamento.

El material, equivalente a 24.000 kilogramos, fue recuperado a partir del trabajo de recolección y clasificación y posteriormente destinado a su reutilización, evitando que ese volumen de residuos terminara en el relleno sanitario.

La iniciativa forma parte de una estrategia vinculada a la economía circular, que busca darle valor a materiales que pueden ser reincorporados a los procesos productivos. Al mismo tiempo, el sistema genera una fuente de ingresos para los recuperadores urbanos y pone en valor una actividad que cumple un rol dentro de la gestión de los residuos sólidos urbanos.

El resultado también está relacionado con la participación de vecinos y comercios que realizan la separación de residuos en origen y permiten que materiales como el cartón puedan ser recuperados.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener este compromiso para ampliar la cantidad de materiales que pueden ser reutilizados y reducir progresivamente el volumen de residuos que llega al relleno sanitario.

La separación en origen constituye, de esta manera, un paso fundamental para que los residuos puedan transformarse en recursos y para consolidar un modelo de gestión ambiental con participación de toda la comunidad