Familias recibieron mejoras habitacionales a través del programa Mejoro Mi Casa*

Alvear

11 de Septiembre - La Municipalidad de General Alvear y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) concretaron una nueva entrega del programa Mejoro Mi Casa, que permitió realizar intervenciones en 16 hogares del departamento. Las obras incluyeron baños, habitaciones, espacios de cocina-comedor y módulos habitacionales, de acuerdo con las necesidades de cada familia.

El director de Hábitat, Ángel Martínez, destacó el alcance de esta nueva etapa: “hemos sumado 16 familias más. Son mejoramientos que se hacen entre el IPV y el municipio, y estamos muy contentos porque el programa llega a vecinos de ciudad y distritos”. Además, adelantó que el trabajo continuará en los próximos meses con nuevas entregas.

Por su parte, el coordinador técnico de obra del IPV para la zona sur, Guillermo Giménez, valoró el trabajo articulado entre ambas instituciones. “Siempre trabajamos junto al municipio. Ellos toman la demanda a través del área de Hábitat y nosotros avanzamos con las inspecciones y las obras”, explicó.

Las mejoras entregadas representan una respuesta concreta para familias que necesitaban ampliar espacios o incorporar servicios esenciales en sus viviendas. Los beneficiarios reflejaron la importancia de estas obras, que permiten mejorar las condiciones de habitabilidad y brindar mayor bienestar a quienes más lo necesitan.

La iniciativa se desarrolla en distintos puntos del departamento y forma parte de las acciones conjuntas que impulsan el Municipio y el IPV para acompañar a las familias alvearenses en el mejoramiento de sus hogares