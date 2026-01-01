Alvear coordina tareas preventivas ante el fenómeno de “El Niño”

Alvear

11 de Septiembre - Representantes de distintas instituciones se reunieron en la Subdelegación de Aguas del Río Atuel para evaluar las tareas realizadas y definir las acciones pendientes de cara a posibles contingencias asociadas al fenómeno de “El Niño”.

Del encuentro participaron referentes de la Municipalidad de General Alvear, Irrigación, Vialidad, Defensa Civil y delegaciones distritales, quienes trabajaron en la coordinación de recursos y en el establecimiento de prioridades para el mantenimiento de desagües, colectores y otros sectores que requieren intervenciones preventivas.

El subdelegado de Aguas del Río Atuel, Santiago Del Río, explicó que se retomaron los trabajos de limpieza en los principales desagües del departamento. “Estamos tratando de coordinar algunos trabajos en conjunto que vamos a seguir realizando y otros que ya se vienen haciendo en todo General Alvear, en base al fenómeno de El Niño que se avecina próximamente”, señaló.

El funcionario destacó que la planificación apunta a anticiparse a posibles episodios de precipitaciones intensas. “Esperemos que no tengamos contingencias, pero igualmente nos estamos preparando para tratar de atenderlas de la mejor forma posible. La idea es prevenir, limpiar y coordinar esfuerzos”, sostuvo.

En este marco, indicó que las máquinas volvieron esta semana a trabajar sobre los desagües, luego de haber sido afectadas durante el último mes a otras tareas vinculadas al manejo del agua. También destacó el trabajo de las cuadrillas municipales en aquellos sectores donde no es posible realizar las tareas con maquinaria.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, remarcó que la articulación con Irrigación, AYSAM y otros organismos se viene desarrollando desde hace varios meses.

“Trabajar de esta manera en conjunto optimiza los recursos, tanto de Irrigación como del municipio. Vialidad también está haciendo lo suyo y el objetivo final es que, ante una contingencia, podamos tenerla controlada o actuar a tiempo”, afirmó.

Tieppo señaló además que, de acuerdo con las recomendaciones recibidas durante reuniones mantenidas a nivel provincial, octubre aparece como un período a tener en cuenta ante un posible incremento de las precipitaciones.

La prevención incluye también la participación de los vecinos. Del Río advirtió sobre la presencia de residuos en canales y desagües, mientras que Tieppo llamó a reforzar la responsabilidad individual para evitar que estos elementos afecten el funcionamiento de los cauces.

“Desde el papelito que se tira por la ventana del auto hasta una botella de plástico, todo termina complicando el funcionamiento de los cauces. La concientización de la población también es una parte importante”, expresó.