Gestión Ambiental llevó la educación ambiental a estudiantes del ITU

Alvear

10 de Septiembre - El equipo de Gestión Ambiental de la Municipalidad de General Alvear realizó este 9 de septiembre una jornada de capacitación y concientización en el Instituto Tecnológico Universitario (ITU), destinada a estudiantes de primero y segundo año de la carrera de Gestión de Empresas.

El equipo de Gestión Ambiental de la Municipalidad de General Alvear realizó este 9 de septiembre una jornada de capacitación y concientización en el Instituto Tecnológico Universitario (ITU), destinada a estudiantes de primero y segundo año de la carrera de Gestión de Empresas.

Durante el encuentro se trabajó sobre distintos aspectos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), el rol del Municipio en materia ambiental y la necesidad de incorporar criterios de sustentabilidad en los distintos ámbitos de la sociedad.

La propuesta buscó además trasladar estos conceptos al futuro desempeño profesional de los estudiantes, a partir de una pregunta central: ¿cómo aplicar las herramientas de gestión ambiental en una empresa?

Desde esa perspectiva, se abordaron cuestiones vinculadas con el manejo de residuos, el uso responsable de los recursos, los costos, el rol de las personas, los proveedores, la relación con la comunidad y la incorporación de innovación en los procesos de las organizaciones.

Otro de los ejes estuvo relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la manera en que las acciones que se desarrollan en el ámbito local pueden contribuir a su cumplimiento. En ese sentido, se planteó la importancia de que tanto el sector público como el privado incorporen prácticas que permitan reducir impactos ambientales y mejorar la gestión de los recursos.

La jornada también generó un espacio de intercambio con los estudiantes, quienes pudieron vincular los contenidos de su formación académica con situaciones concretas relacionadas con la gestión ambiental y analizar cómo las decisiones que se toman dentro de una organización tienen consecuencias económicas, sociales y ambientales.

Desde el Municipio se continúa trabajando junto a instituciones educativas para fortalecer la educación ambiental y promover la formación de futuros profesionales capaces de incorporar estos criterios en sus ámbitos de trabajo.