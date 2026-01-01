Vuelco de una camioneta en Punta de Agua dejó tres personas heridas

Alvear

10 de Septiembre - Un siniestro vial se registró este jueves alrededor de las 13:20 sobre la Ruta 190, a unos 2 kilómetros de la Ruta Nacional 143 Sur, en la zona de Punta de Agua.

El hecho fue alertado al 911 ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas. Desde el CEO se dispuso el desplazamiento de personal policial y médico de la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una camioneta Ford Ranger gris había volcado a un costado de la banquina.

Según la información preliminar, el vehículo circulaba hacia el oeste por la Ruta 190 cuando, por causas que se investigan, el conductor habría sufrido una descompensación, perdió el dominio de la camioneta y terminó volcando.

En el rodado viajaban el conductor, de 74 años, y dos mujeres de 68 y 91 años. Los tres fueron asistidos y trasladados al hospital local, donde quedaron en observación debido a las lesiones sufridas, de distinta consideración.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial, del Destacamento Punta de Agua y personal de Policía Científica.