La Policía de Mendoza reforzó los controles en el límite con La Pampa con un operativo interprovincial y apoyo de drones

Alvear

10 de Septiembre - El operativo se extendió sobre la Ruta Nacional 143, en General Alvear, como parte de un despliegue coordinado con La Pampa. Las tareas preventivas se llevaron adelante con la participación de efectivos de la Policía Rural, Policía Vial y el apoyo de drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).

La Policía de Mendoza llevó adelante un nuevo operativo de control interprovincial en el límite con La Pampa, con el objetivo de fortalecer la prevención sobre la Ruta Nacional 143, uno de los principales corredores de conexión entre ambas provincias.

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones del Destacamento Cochicó, en General Alvear, y contó con un despliegue conjunto con efectivos de la Policía de La Pampa.

De las tareas participaron personal de jurisdicción, efectivos de la Policía Rural, efectivos de la Vial y operadores de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). El uso de drones permitió ampliar la vigilancia desde el aire y complementar el trabajo realizado por los efectivos apostados en los distintos puntos de control.

Durante el operativo fueron controlados 50 vehículos, entre colectivos, camiones, camionetas, automóviles y motocicletas. Además, se verificó por biométrico la situación de casi 90 personas que circulaban por el corredor interprovincial.

Este tipo de maniobras permite reforzar la presencia policial en los límites provinciales y optimizar los controles sobre el tránsito de personas y vehículos, mediante un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y la incorporación de herramientas tecnológicas.

Como resultado de la fiscalización, personal actuante detectó una infracción a la Ley 27233, con intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y se intervino una carga de guano caprino.

Los operativos interprovinciales forman parte de las acciones preventivas que la Policía de Mendoza desarrolla en los principales corredores de ingreso y egreso de la provincia, fortaleciendo la coordinación con fuerzas de jurisdicciones vecinas y ampliando las capacidades de control mediante tecnología.