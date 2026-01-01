Los drones de la Policía de Mendoza localizaron a dos mujeres perdidas en Los Reyunos

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3 de Septiembre - El despliegue de la Unidad VANT permitió ampliar el radio de búsqueda durante la noche y, junto con el personal de la Subcomisaría Villa 25 de Mayo, ubicar a las mujeres en una zona de difícil acceso. El operativo culminó con su regreso junto al personal policial, sin lesiones.

Una rápida intervención de la Policía de Mendoza permitió localizar a dos mujeres que se habían perdido en la zona de Salto Colorado, en Los Reyunos. El operativo contó con el despliegue de la Unidad Aérea No Tripulada (VANT), cuyos drones permitieron realizar una búsqueda aérea y determinar la ubicación de las ciudadanas.

El procedimiento se inició alrededor de las 21, luego de que el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibiera un pedido de asistencia. Ante la situación, personal de la VANT se trasladó hasta el lugar y puso en funcionamiento los drones para ampliar el radio de búsqueda.

La tecnología resultó clave para avanzar sobre un sector de difícil acceso. Aproximadamente a 3.000 metros hacia el Este del lugar donde las mujeres habían dejado la camioneta, los efectivos lograron divisarlas.

Una vez establecida su ubicación, los drones también fueron utilizados para iluminar y orientar al personal de la Subcomisaría Villa 25 de Mayo, facilitando el desplazamiento de los efectivos hasta el punto donde se encontraban las mujeres.

Luego del encuentro, el personal policial acompañó a las mujeres durante el regreso y las guio a través del terreno para evitar que volvieran a desorientarse, debido a la gran cantidad de huellas existentes en el sector.

Finalmente, ambas mujeres lograron regresar junto al personal policial y se constató que se encontraban sin lesiones.