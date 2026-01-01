ATE rechazó el aumento propuesto por el Gobierno, por considerarlo "miserable"

Noticias

26 de Agosto - Así lo señaló la secretaria general adjunta de ATE Nacional tras la reunión paritaria convocada por el Gobierno, en la que se ofreció un incremento del 1,9 % en septiembre, 1,8 % en octubre, 1,6 % en noviembre, 1,5 % en diciembre y una suma remunerativa de $80.000. Desde el gremio advirtieron que la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 44 %.

“Desde ATE seguimos insistiendo en que el ofrecimiento del Gobierno es miserable y por eso rechazamos la oferta. No representa ningún aumento significativo en los salarios de las y los trabajadores, que encima hoy están endeudados para poder comer. Están sobreviviendo, y lo que queremos es que puedan vivir de manera digna”, indicó Mercedes Cabezas.

El encuentro se llevó a cabo en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, ubicada en 25 de Mayo 633 (CABA). La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió una suma fija de $400.000 para establecer un nuevo piso salarial y la apertura de los convenios colectivos de trabajo, en especial los del personal civil y docente de las Fuerzas Armadas, la obra social IOSFA, el SINEP y los profesionales de la salud. El Gobierno hizo caso omiso a los reclamos.

“Estamos convencidos de que hay una inducción desde el Gobierno a que las personas se endeuden. Por un lado, hay un discurso de baja de la inflación; pero, por el otro, la realidad muestra que cada vez más familias toman préstamos para pagar otros préstamos. El Estado podría intervenir, pero para lo único que se está utilizando es para vaciar lo que funcionaba y hacer negocios entre privados”, concluyó la dirigente.