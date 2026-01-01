Desde la Sociedad Rural de San Rafael piden la renuncia de Vargas Arizu y cuestionó duramente la política para el agro

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26 de Agosto - El presidente de la Sociedad Rural de San Rafael, Marcelo Serrano, cuestionó duramente al Gobierno de Mendoza y pidió la renuncia del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, durante una entrevista con “Ladran Sancho”, en la mañana de FM Pehuenche.

Serrano describió un escenario crítico para el sector agrícola y aseguró que, durante los últimos años, las políticas implementadas por la Provincia profundizaron las dificultades que atraviesan productores e industrias.

“En dos años y medio hicieron pelota al sector agrícola primario y secundario por la importación de materia prima”, sostuvo el dirigente rural, quien apuntó especialmente contra la situación de los productores, la caída de los precios, el endeudamiento de las conserveras y las dificultades que enfrenta el sector para sostener la producción.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al Seguro Agrícola. Serrano rechazó el nuevo esquema que impulsa el Gobierno y cuestionó que se establezcan condiciones para acceder a la cobertura luego de registrar determinadas inclemencias climáticas.

“Esta gente no entiende la realidad del sector”, afirmó, y sostuvo que los daños provocados por granizo o heladas implican importantes costos para recuperar las fincas y mantener la producción.

También cuestionó el destino de los recursos vinculados a la Lucha Antigranizo. Recordó que, cuando el Gobierno decidió discontinuar el programa, se había anunciado que esos fondos serían destinados a fortalecer el Seguro Agrícola.

“¿Dónde está la plata que iba a destinarse para robustecer el Seguro?”, preguntó.

Serrano también defendió la efectividad de la lucha contra el granizo y cuestionó que el Gobierno provincial evalúe desprenderse de los aviones utilizados para combatir las tormentas.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente rural amplió sus críticas y aseguró que las políticas provinciales vienen afectando al sector desde hace años. Mencionó, entre otros puntos, la reducción del INTA, la desaparición del IDR y la eliminación de herramientas de financiamiento para productores.

Además, advirtió sobre el impacto de la apertura de las importaciones en la industria agroalimentaria. En particular, señaló la situación de las conserveras de San Rafael que lograron sobrevivir durante las últimas décadas y que actualmente enfrentan dificultades económicas.

“Al sector industrial también lo han afectado”, sostuvo Serrano, quien volvió a responsabilizar al Gobierno provincial por el escenario que atraviesan productores e industrias.

La entrevista dejó así un fuerte reclamo desde una de las principales entidades del sector rural del Sur mendocino y una definición contundente: Serrano considera que Rodolfo Vargas Arizu debería dejar su cargo al frente del Ministerio de Producción.