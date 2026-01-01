Cornejo se reunió con todos los intendentes para coordinar acciones preventivas por el Súper Niño

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25 de Agosto - Son alertas tempranas que llegarán a través de la plataforma oficial Mendoza por mí, para advertir de tormentas, crecidas de cauces o rutas afectadas

El fenómeno del Súper niño, que muy probablemente provoque grandes y prolongadas tormentas, crecidas de cauces y afecte rutas fue el eje central de la reunión del gobernador Alfredo Cornejo con los 18 intendentes y varios ministros.

Es que el Gobierno pretende anticiparse a la posibilidad de que se avecinen fenómenos metereológicos extremos y para eso diseña un sistema de alertas tempranas que se activarán en la plataforma Mendoza por mí, y a través de los medios convencionales, junto con Defensa Civil.

"Estamos preparándonos para estos eventos que serán más fuertes o más intensos de lo normal", comenzó advirtiendo la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y marcó que "una de las consecuencias de estas grandes tormentas o fuertes vientos es el impacto que puede tener en la infraestructura eléctrica. Mendoza tiene una infraestructura eléctrica preparada y robustecida, pero ante estos eventos también hay que poder desplegar protocolos de emergencia".

La funcionaria contó que se convocó a los intendentes para que ellos colaboren con mantener en buen estado la infraestructura de cauces, de manera tal de que si se diera una fuerte tormenta, no colapsen por la cantidad de basura que suele arrojarse en ellos.

Pero además, ante esta posibilidad de grande tormentas, el Gobierno pretende que la información que circule esté "centralizada, coordinada y sistematizada".

"Nos estamos preparando, estamos ordenando la información, y seguimos trabajando en la infraestructura para poder hacer frente a eventuales situaciones que sean de mayor severidad", insistió Latorre.

El Super Niño monitoreado con 60 estaciones meteorológicas y 3 radares

Para poder advertir las tormentas que pueda generar el fenómeno del Super Niño, el Gobierno se nutrirá de la información que produzcan 60 estaciones metereológicas y 3 radares de Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA) la empresa que tiene participación estatal.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema contó que la idea es trasladar uno de esos radares de San Martín a la zona cordillerana, y que con ese radar también se le brindará información a San Juan.

"Lo importante es que nosotros como organismo público, cada uno de los municipios y las áreas que estamos aquí, tengamos información de calidad para tomar decisiones, y que podamos brindarle esta información de calidad a los mendocinos", proyectó Mema y aseguró que con esa meta se generó esta reunión un par de meses antes de que lleguen las tormentas.

El ministro de Cornejo adelantó que una vez que esa información se confirme, van a enviar alertas tempranas en el domicilio que ha declarado cada uno de los usuarios de Mendoza por Mí. "Cuando vayamos a tener un fenómeno de esta naturaleza, cauces con crecidas, rutas con algunos inconvenientes o zonas inundables, vamos a poder avisar con tiempo para poder tomar las medidas necesarias".

Entre tanto, desde el Gobierno rescataron 6 obras de hidráulica que se han concretado en el Sur, y en la zona del pedemonte en el área metropolitana.

Fuente: Diario UNO