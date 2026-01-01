Fondo Compensador Agrícola: el 20 de agosto comienza la adhesión para la temporada 2026/2027

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17 de Agosto - El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas, pone en marcha una nueva temporada del Fondo Compensador Agrícola. Los productores podrán adherir hasta el 20 de septiembre y acceder a coberturas por a daños ocasionados por granizo y heladas.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas, informa que desde el 20 de agosto y hasta el 20 de septiembre estará abierta la adhesión al Fondo Compensador Agrícola (FCA) para la temporada 2026/2027.

La herramienta está destinada a productores de Mendoza inscriptos en el Registro de Uso de la Tierra (RUT) que tengan bajo su CUIT un máximo de 30 hectáreas y hayan renovado o actualizado el registro hasta el 31 de julio de 2026. El objetivo del programa es brindar un mecanismo de respaldo frente a las contingencias climáticas que afectan a la producción provincial, principalmente granizo y heladas.

La cobertura comenzará el 21 de septiembre. Como condición para acceder al programa, aquellos productores que durante las últimas cinco temporadas hayan sido indemnizados en tres o más oportunidades no podrán adherir al Fondo Compensador Agrícola.

Tres alternativas de cobertura

El FCA ofrece tres modalidades, con diferentes niveles de protección:

Específica contra el granizo: brinda cobertura exclusivamente contra granizo en toda la provincia, con una indemnización máxima de $1.500.000 por hectárea dañada al 100% para vid y frutales, y $200.000 por hectárea dañada al 100% por hortalizas.

La prima que debe abonar el productor varía según el oasis y el tipo de cultivo:

-Centro/Norte: $20.000 por hectárea para vid y frutales, y $8.750 por hectárea para hortalizas.

-Este: $50.000 por hectárea para vid y frutales, y $10.875 por hectárea para hortalizas.

-Sur: $63.750 por hectárea para vid y frutales, y $13.250 por hectárea para hortalizas.

Inicial: contempla cobertura contra granizo y heladas, con una indemnización máxima de $1.000.000 por hectárea dañada al 100% para vid y frutales, y $200.000 por hectárea dañada al 100% por hortalizas.

La prima que debe abonar el productor varía según el oasis y el tipo de cultivo:

-Centro/Norte: $33.750 por hectárea para vid y frutales, y $8.750 por hectárea para hortalizas.

-Este: $42.500 por hectárea para vid y frutales, y $10.875 por hectárea para hortalizas.

-Sur: $48.750 por hectárea para vid y frutales, y $13.250 por hectárea para hortalizas.

Integral: ofrece cobertura contra granizo y heladas, con una indemnización máxima de $2.500.000 por hectárea dañada al 100% para vid y frutales, y $200.000 por hectárea dañada al 100% por hortalizas.

La prima que debe abonar el productor varía según el oasis y el tipo de cultivo:

-Centro/Norte: $187.500 por hectárea para vid y frutales, y $8.750 por hectárea para hortalizas.

-Este: $250.000 por hectárea para vid y frutales, y $10.875 por hectárea para hortalizas.

-Sur: $300.000 por hectárea para vid y frutales, y $13.250 por hectárea para hortalizas.

Boletas de pago y descuento

Las boletas de pago estarán disponibles en https://www.mendoza.gov.ar/contingencias/, donde los productores podrán acceder a la información necesaria para completar el proceso de adhesión.

El aporte se puede realizar en un pago o cuatro cuotas mensuales y consecutivas.

Los productores que adhieran a través de cooperativas y asociaciones tendrán un 10% de descuento.

Tanto las cuotas como los premios se ajustarán de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las condiciones, requisitos y procedimientos generales y específicos se regirán por lo determinado en los reglamentos de operatoria del Fondo Compensador Agrícola.

Fuente: Prensa Gobernación