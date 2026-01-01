Alvear

La Cámara de Comercio llevó a cabo en el Salón Fernández del Predio Ferial la presentación del estudio “Diagnóstico Socio Productivo de General Alvear”

25 de Agosto - Dentro del trabajo de campo para la elaboración del estudio, se efectuaron más de 50 entrevistas a empresarios, funcionarios públicos y dirigentes de distintas instituciones del departamento, con el objetivo de analizar la realidad socioeconómica local a partir de la mirada de distintos actores.