El Encuentro de Regularidad unió a los distritos con gran convocatoria

Alvear

24 de Agosto - La segunda fecha del Encuentro Mendocino de Regularidad dejó un saldo más que positivo para organizadores y participantes. La propuesta, organizada por el Club Alvearense de Vehículos Antiguos (C.A.V.A.), recorrió distintos distritos del departamento y reunió a vehículos de diversas categorías, consolidándose como una actividad que combina automovilismo, turismo y encuentro comunitario.

Pablo Gorbano, presidente de C.A.V.A., destacó el desarrollo de la jornada y el acompañamiento recibido a lo largo de todo el recorrido. Además, remarcó la presencia de participantes provenientes de San Luis, Buenos Aires y La Pampa, quienes se sumaron a una competencia que atravesó Ciudad, Alvear Oeste, Bowen y Carmensa. “Algo muy lindo que nos ha pasado en esta edición es que se sumó gente de San Luis, de Buenos Aires y de distintas localidades de La Pampa”, expresó.

Uno de los puntos destacados del recorrido fue el paso por Carmensa, donde los participantes fueron recibidos por la comunidad con un desayuno y distintas expresiones culturales. La delegada distrital, Norma Costa, resaltó el trabajo realizado junto a su equipo para recibir a los visitantes. “Mucha gente disfrutó de este momento. Los participantes pudieron compartir el desayuno y disfrutar de las academias de danza que se presentaron durante la mañana. Los niños estaban muy emocionados con los autos y la comunidad acompañó de gran manera”, señaló.

Con el paso por los distintos distritos, la participación de visitantes de otras provincias y el acompañamiento de las comunidades locales, el Encuentro de Regularidad continúa posicionándose como una propuesta que pone en valor el turismo, la hospitalidad y la identidad de General Alvear.