Una joven ciclista sufrió graves lesiones tras un choque con una camioneta

Alvear

23 de Julio - Una adolescente de 13 años resultó con heridas de consideración luego de protagonizar un siniestro vial este miércoles por la tarde en la intersección de avenida San Juan y Chapeaurouge, en General Alvear.

De acuerdo con la información policial, por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Nissan Frontier que circulaba por avenida San Juan colisionó con la bicicleta en la que se desplazaba la menor por calle Chapeaurouge, este miércoles alrededor de las 17:00 horas.

Como consecuencia del impacto, la joven sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, que posteriormente recuperó, además de una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda. Tras ser asistida, quedó internada para su atención médica.

El conductor de la camioneta fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

La causa es investigada por personal de la Comisaría 14ª para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.