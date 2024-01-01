Hasta el 31 de Julio se puede participar del concurso literario "Jarilla y Salitre"

Alvear

23 de Julio - La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) de General Alvear abrióhace días, la convocatoria a una nueva edición del concurso literario "Jarilla y Salitre", destinado a escritores y escritoras del sur mendocino. La recepción de obras comenzó el 30 de junio y se extenderá hasta el 31 de julio.

En diálogo con "Ladran Sancho", en la mañana de FM Pehuenche, la presidenta de SADE General Alvear, la Profesora Sonia Torres, explicó que el certamen se organiza de manera conjunta con la filial San Rafael y este año se desarrollará con la misma modalidad en ambos departamentos.

"En General Alvear, así como en San Rafael, se va a realizar este concurso con dos rubros: poesía y cuento corto. Pueden participar adolescentes de 14 a 17 años y adultos de 18 años en adelante", señaló.

Torres indicó que la temática de las obras debe estar vinculada a la jarilla, el salitre y la identidad del sur mendocino, reflejando aspectos propios de la región.

En General Alvear, los trabajos se reciben a través del correo electrónico generalalvearescritoressade@gmail.com, y desde la institución invitaron a jóvenes y adultos con interés por la escritura a sumarse a esta nueva edición del tradicional certamen literario.