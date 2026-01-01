Molero recibió a Ulpiano Suarez en una jornada de trabajo

Alvear

22 de Julio - El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, recibió este martes al jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, en una jornada de trabajo que combinó reuniones institucionales, encuentros con representantes del sector privado y recorridas por obras consideradas estratégicas para el desarrollo del departamento.

La actividad comenzó en la Sala de Intendencia, donde ambos jefes comunales encabezaron una conferencia de prensa y compartieron una agenda centrada en el intercambio de experiencias de gestión, la realidad de los municipios mendocinos y los desafíos que plantea el actual contexto económico.

Molero destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre gobiernos locales y generar espacios de cooperación. “Estamos felices y honrados de recibir a nuestro amigo Ulpiano Suarez. Hace tiempo veníamos conversando sobre la necesidad de encontrarnos para compartir herramientas, ideas y propuestas que ayuden a mejorar la gestión de nuestros municipios”, señaló.

El intendente alvearense remarcó además que la visita permitió mostrar algunas de las principales iniciativas que se llevan adelante en el departamento, entre ellas la etapa final del Polo Educativo Superior y la renovación de la Ruta Provincial 153, entre Las Catitas y Monte Comán.

“Queremos que quienes nos visitan conozcan las transformaciones que está viviendo General Alvear y las oportunidades que se abren para el futuro. El Polo Educativo Superior es una de las inversiones más importantes para nuestra comunidad porque está pensado para generar arraigo, ampliar las oportunidades de formación y acompañar el crecimiento de nuestros jóvenes”, afirmó.

Por su parte, Ulpiano Suarez agradeció la invitación y valoró la posibilidad de compartir una agenda de trabajo en el sur mendocino. “Siempre es un gusto volver a General Alvear y encontrarme con Alejandro Molero. Los intendentes tenemos desafíos comunes y estos encuentros permiten intercambiar experiencias y enriquecer la gestión”, expresó.

El jefe comunal capitalino también resaltó la importancia de las obras de infraestructura para la integración territorial y el crecimiento económico de Mendoza. “Llegar por una ruta completamente renovada permite dimensionar el impacto que tienen estas inversiones en la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo de la provincia”, sostuvo.

Ambos intendentes analizaron además la situación financiera de los municipios, marcada por la disminución de ingresos y la necesidad de sostener servicios esenciales para los vecinos. En ese marco, coincidieron en la importancia de continuar impulsando administraciones eficientes y mantener un diálogo permanente con los distintos sectores de la comunidad.

La agenda incluyó visitas a emprendimientos productivos y reuniones con empresarios locales, con el objetivo de conocer sus perspectivas y acompañar iniciativas vinculadas al crecimiento económico y la generación de empleo.

El encuentro reafirmó el trabajo articulado entre General Alvear y la Ciudad de Mendoza, fortaleciendo vínculos institucionales y promoviendo espacios de diálogo orientados al desarrollo de los municipios y de la provincia.