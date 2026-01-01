Productores participaron de una jornada técnica vitícola

Alvear

22 de Julio - La Jornada Técnica Vitícola, organizada por el INTA y la Municipalidad de General Alvear, tuvo su segunda instancia en Finca Szklarz y contó con la participación de la Cámara de Comercio, Agronomía San Rafael y Finca Ivonne.

La Jornada Técnica Vitícola, organizada por el INTA y la Municipalidad de General Alvear, tuvo su segunda instancia en Finca Szklarz y contó con la participación de la Cámara de Comercio, Agronomía San Rafael y Finca Ivonne.

La capacitación dio continuidad al encuentro realizado el día anterior en Casa Salonia, donde productores y técnicos participaron de una charla-debate sobre variedades de uva para consumo en fresco y elaboración de pasas como alternativa de diversificación productiva.

El director de Agricultura, Agustín Anzorena, destacó la participación de los productores y el nivel de los especialistas convocados. “Es muy importante poder acercar este tipo de capacitaciones a los productores y generar espacios de intercambio directo con especialistas”, señaló.

Por su parte, el doctor en Agronomía del INTA Mendoza, Rodrigo Espíndola, explicó que la actividad busca aportar herramientas concretas frente al contexto que atraviesa la vitivinicultura. “Hoy nos preguntamos cómo salir de la crisis vitivinícola y una de las alternativas es analizar cómo puede funcionar la uva de mesa en General Alvear y qué variedades tienen potencial para adaptarse a la zona”, indicó.

Además, destacó las oportunidades que ofrece la infraestructura existente en el departamento. “General Alvear cuenta con hornos de secado que representan una gran oportunidad para pensar en la producción de pasas rubias. Estamos evaluando qué variedades blancas sin semillas pueden adaptarse mejor a esos procesos”, afirmó.

Durante la recorrida, los asistentes intercambiaron experiencias y realizaron consultas técnicas sobre el estado de los viñedos, manejo de suelos y estrategias para mejorar la productividad. “Cada finca es un mundo, muchas veces una mirada externa permite detectar detalles y oportunidades de mejora que ayudan a elevar el potencial productivo del viñedo”, sostuvo Espíndola.

La capacitación forma parte de una serie de acciones impulsadas para acompañar al sector productivo local, promoviendo la incorporación de tecnología, el intercambio de conocimientos y la búsqueda de nuevas alternativas que contribuyan al desarrollo de la vitivinicultura alvearense.