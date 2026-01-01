"Ningún aumento mejora la competitividad" Jorge Rubio rechazó al aumento de aranceles del INV

Alvear

23 de Julio - La decisión del Gobierno nacional de incrementar cerca de un 90% los aranceles que cobra el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) por análisis de laboratorio y otros servicios continúa generando rechazo en el sector vitivinícola.

La medida, oficializada mediante la Resolución 102/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue cuestionada por entidades como la Unión Vitivinícola Argentina, Bodegas de Argentina y organizaciones de productores del Este mendocino, que consideran que representa un nuevo incremento en los costos para la actividad.

En diálogo con "Ladran Sancho", en la mañana de FM Pehuenche, el reconocido enólogo y bodeguero alvearense Jorge Rubio calificó la medida como "muy significativa" y sostuvo que llega en un momento especialmente complejo para la vitivinicultura.

"Es un aumento muy grande. Si bien el Instituto Nacional de Vitivinicultura presta muy buenos servicios, este es un incremento muy significativo para el sector, en un momento donde hay una caída en el consumo de vino", señaló.

Rubio explicó que el aumento de los costos obligatorios impacta directamente sobre la rentabilidad de las bodegas. "En la medida que te van aumentando este tipo de costos que sí o sí tenés que pagar, hace que cada vez la rentabilidad sea más chica o, en algunas bodegas, nula. Entonces esto no es positivo", afirmó.

Además, cuestionó el argumento oficial de que la medida contribuirá a mejorar la competitividad del sector. "Ellos decían que mejoraba la competitividad. No, ningún aumento mejora la competitividad", expresó.

Por último, el bodeguero manifestó su expectativa de que la decisión sea revisada por el Gobierno nacional. "Nos parece una barbaridad un aumento de golpe tan significativo. Creo que irán a rever esta medida y calculo que la van a dejar de aplicar", concluyó.